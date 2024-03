Sinds 1 juli 2021 werden 91 individuele plaatsverboden opgelegd op recreatiedomeinen, in Limburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. West-Vlaanderen is trieste koploper met 38 plaatsverboden, allemaal in Kortrijk.

Antwerpen telt er 35, Limburg en Oost-Vlaanderen elk negen. In alle andere Belgische provincies zouden er geen plaatsverboden zijn uitgeschreven. Dat komt omdat de politie daar een ander beleid voert.