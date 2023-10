CONTENT, met Tim Deweerdt als lijsttrekker, is opnieuw aanwezig bij de aankomende verkiezingen, in lijn met hun vorige deelname. Ze hopen dit keer op een tweede zetel, die in 2018 aan hen voorbijging. Destijds diende Deweerdt een bezwaar in vanwege drie twijfelachtige stembiljetten die toch als geldig werden beschouwd in één stembureau. CONTENT behaalde 859 lijststemmen, één minder dan N-VA, die met de tweede zetel ging lopen. Het bezwaar werd echter afgewezen door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.



N-VA veroverde twee zetels, bezet door Veerle Vanslembrouck en Mark Pollentier, maar laatstgenoemde verliet de partij in oktober 2020. Het raadslid en het lokale partijbestuur botsten, wat ertoe leidde dat Pollentier als onafhankelijk raadslid ging opereren. Of hij in 2024 aan de verkiezingen deelneemt, blijft onzeker. Hoewel zijn politieke betrokkenheid nog bestaat, houdt hij zijn plannen voorlopig geheim.

Rita Tyvaert, die als eenmanspartij "Eerlijk & Bezorgd" in 2012 opkwam en in 2018 twee zetels in de gemeenteraad bemachtigde, heeft nu vijftien kandidaten op haar lijst. Een onzekere factor is Vlaams Belang, een nieuwe politieke speler in Kortemark met 87 leden. Kurt Meuleman is de voorzitter en lijsttrekker, en de partij richt zich op diverse thema's, waaronder waterbeheer, recreatieve voorzieningen, veiligheid, jeugdvoorzieningen en verkeersveiligheid.

Op de verkiezingen van 13 oktober 2024 is stemmen niet verplicht, maar ze zullen toch al een beeld geven van de lokale politieke situatie in Kortemark.