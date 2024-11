De oprichtster van de burgerbeweging Eerlijk&Bezorgd kreeg vorige maand 290 voorkeurstemmen, en dat als enige verkozene. Tyvaert verlaat de gemeenteraad, maar zal wel nog enkele jaren zetelen in het bijzonder sociaal comité.

“Ik hoop dat ik daar mooier en beter werk kan doen dan in deze Kortemarkse vastgeroeste gemeenteraad. Ik hoop, en dat hoop ik eigenlijk al 30 jaar, dat alle raadsleden eindelijk eens de moeite doen om de dossiers in te kijken en vragen durven stellen."

Turbulent parcours: twee keer uit partijen gezet, twee rechtzaken voor laster en eerroof

Rita heeft een man en vier kinderen. In 1994 zette ze haar eerste stappen in de politiek, bij CD&V dat toen in de oppositie zat. In de volgende legislatuur werd ze uit de partij gezet, omdat ze een hogere gemeentebelasting niet wou goedkeuren. Rita zetelde als onafhankelijk raadslid verder en werd in 2006 verkozen op de lijst Samen Sterk, van ex-burgmeester Firmin Dupulthys.

In 2011 en 2012 was Rita OCMW-voorzitter, maar onder druk van kartelpartner Open VLD werd ze uit de partij gezet. En zo zag haar eigen eenmanslijst ‘Eerlijk&Bezorgd’ in 2012 het leven. Het leverde haar in dat jaar 1000 voorkeurstemmen op en twee zitjes, maar die werd door een andere partij ingenomen. Zes jaar later was de lijst goed voor twee zetels, na een bitse campagne waarbij Tyvaert meerdere ‘boekjes’ in de brievenbussen stak, waarbij ze niet mals was voor de meerderheid. Vooral toenmalig burgmeester Toon Vancoillie werd hard aangepakt. De publicaties leidden tot meerdere rechtszaken voor laster en eerroof, die ze beide won.

Afscheidsspeech van 2 pagina’s

Op haar laatste zitting als gemeenteraadslid las Tyvaert een afscheidsbrief voor, het werd muisstil in de raad:

“Ik heb in de voorbije 30 jaar in de Kortemarkse politiek heel veel onrecht vastgesteld, vriendjespolitiek, eigenbelang en leugens, leugens en nog eens leugens. Nooit of te nimmer heb ik gelogen en ook nooit overdreven. Ik ben nu eenmaal voor eerlijkheid. Veel te eerlijk voor de Kortemarkse politiek. Zolang de meerderheid in de Kortemarkse gemeenteraad bestaat uit ja-knikkers, zal er hier helaas niets veranderen."

Niet Mark Pollentier, wel Steven Provoost is opvolger.

Niet Mark Pollentier, die 202 bolletjes naast zijn naam gekleurd zag, maar tweede opvolger Steven Provoost, goed voor 157 voorkeurstemmen, zal Rita’s plaats in de gemeenteraad innemen. Provoost zat de voorbije zes jaar al in de gemeenteraad voor Eerlijk&Bezorgd, de partij houdt er maar één over. Pollentier, die ondermeer opkomt voor een betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking, stond zijn plaats af. Zijn nieuwe uitdaging is de realisatie van een toegankelijke vakantiewoning in Frankrijk.