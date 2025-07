Yann Simperl: “Het is uitgegroeid van een hobby tot ons beroep en we proberen de liefde voor de koers zo verder te zetten in ons rennertje.”

Elke dag zijn er 150 Original Flandriens klaar, of 60.000 per jaar. Van retrorenners tot de wereldtoppers van nu. Het koppel werkt momenteel een bestelling af voor wielerploeg UAE die wereldkampioen Tadej Pogacar ermee wil verrassen in de Tour. “Nu hebben ze een nieuw truitje in de Tour maar het zal voornamelijk de gele trui, witte trui, zijn nationale trui en dan de ploegtrui zij die ze willen. We hebben nu wel geluk want Tim Wellens heeft een mooie Belgische trui, die kan er ook bij.”