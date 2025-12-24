4°C
Kop­pel leven­loos aan­ge­trof­fen in appar­te­ment in Blankenberge

Overlijden Blankenberge

In Blankenberge is een ouder koppel dood aangetroffen in hun appartement langs de A. Ruzettelaan. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Onderzoek moet uitmaken wat er precies is gebeurd.

De politie werd vanmiddag ingeschakeld nadat het koppel al enkele dagen niets meer van zich had laten horen. Mensen uit hun nabije omgeving maakten zich zorgen en sloegen alarm.

Bij een controle in het appartement troffen de agenten de levenloze lichamen van de man en de vrouw aan. Een wetsdokter kwam ter plaatse om een eerste vaststelling te doen. Volgens het parket zijn er geen sporen van geweld of inbraak aangetroffen. Het onderzoek loopt verder om de precieze omstandigheden en de doodsoorzaak te achterhalen.

