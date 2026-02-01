In Nederland hebben ze al ervaring met drijvende gevangenissen. Een van die Nederlandse pontons werd sinds de asielcrisis in 2015 ook al meermaals ingezet in Gent voor de opvang van migranten, zonder hen evenwel op te sluiten (zie foto). Ook vandaag gebeurt dat nog. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) bekijkt nu echter of ons land zo'n boot effectief kan inzetten als gevangenis voor 300 tot 350 mensen.

In de privésector is er alvast interesse. Een consortium met onder meer de Belgische bewakingsfirma Protection Unit heeft zichzelf kandidaat gesteld om een drijvende gevangenis uit te baten. Steven Van Doorne, bestuurder bij Protection Unit, denkt dat tegen de zomer een Nederlands ponton klaargestoomd kan worden.

Nog veel stappen nodig

Die concrete interesse betekent niet dat Justitie het project al levensvatbaar acht. Om van de drijvende infrastructuur ook een operationele gevangenis te maken, zijn namelijk veel stappen nodig, merkt Verlinden op. Zo is een vergunning vereist en moeten aan wal een veiligheidsinfrastructuur zoals hekken, faciliteiten voor het personeel en een parking voor bezoekers worden gebouwd. Bovendien moeten cipiers worden aangeworven, wat sowieso al een knelpuntberoep is.

Niets is uitgesloten

Voorts moet er plaats zijn om gedetineerden op een veilige manier te laten wandelen en moet zo'n drijvend ponton getest worden op brandveiligheid. De kans bestaat dat zelfs de wetgeving moet worden aangepast, om duidelijk af te lijnen tot waar de overheid zelf de gevangenissen beheert en vanaf waar privébedrijven taken kunnen overnemen.

Toch benadrukt de minister dat alle opportuniteiten - en dus ook een detentieboot - grondig worden onderzocht en dat niets uitgesloten wordt.