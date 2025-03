"De helikopters blijven in Koksijde, dat was al goed nieuws, maar nu doen we daar nog een schep bovenop. Onze basis wordt ook een landmachtbasis", zegt burgemeester Sander Loones enthousiast. "Dat betekent dat er honderden nieuwe militairen, met hun families, naar Koksijde komen. We zijn een vergrijsde gemeente die nu heel wat jonge mensen er zal bijkrijgen."

Koksijde zal trouwens niet het enige militair terrein zijn waar veranderingen en uitbreidingen op de planning staan. Ook in Lombardsijde bij Middelkerke is volgens Loones heel wat op til. Tegen de zomer zou defensieminister Theo Francken klaar moeten zijn met zijn opschalingsplan voor het Belgisch leger.