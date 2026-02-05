Er is een museumplan in de maak dat onderzoekt waar het nieuwe museum precies moet komen. Het plan moet tegen 2028 klaar zijn. De gemeente wil zo de hele site van het Abdijmuseum Ten Duinen met ruïnes heropwaarderen.

De topstukken van de Duinenabdij verhuizen dus niet naar een loods bij het Kunstencentrum Ten Bogaerde zoals het vorige bestuur voorstelde.