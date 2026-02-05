De gemeente Koksijde wil op de site van het Abdijmuseum Ten Duinen een nieuw museum bouwen. Dat zal wel nog even op zich laten wachten want daar is nu geen geld voor.
Er is een museumplan in de maak dat onderzoekt waar het nieuwe museum precies moet komen. Het plan moet tegen 2028 klaar zijn. De gemeente wil zo de hele site van het Abdijmuseum Ten Duinen met ruïnes heropwaarderen.
De topstukken van de Duinenabdij verhuizen dus niet naar een loods bij het Kunstencentrum Ten Bogaerde zoals het vorige bestuur voorstelde.
De redactie