Knokse juwelier voor tweede keer in drie jaar tijd slachtoffer van inbraak
Maandagochtend is opnieuw ingebroken bij een juwelier in de Kustlaan in Knokke-Heist. De dader sloeg met een voorhamer een gat in de etalage en kon zo verschillende juwelen buitmaken. Het is al de tweede keer in drie jaar tijd dat de zaak het doelwit is van een inbraak.
Volgens de lokale politie gebeurde de feiten tussen vijf en zes uur ’s ochtends. Hoe groot de buit deze keer is, wordt nog onderzocht. In 2023 liep de schade op tot zo’n miljoen euro. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie sluit niet uit dat hij hulp had. Het parket is op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak verder.
Jeroen Sap
Celien Tanghe