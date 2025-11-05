16°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Knok­se juwe­lier voor twee­de keer in drie jaar tijd slacht­of­fer van inbraak

Overval juwelier Knokke Heist

Maandagochtend is opnieuw ingebroken bij een juwelier in de Kustlaan in Knokke-Heist. De dader sloeg met een voorhamer een gat in de etalage en kon zo verschillende juwelen buitmaken. Het is al de tweede keer in drie jaar tijd dat de zaak het doelwit is van een inbraak.

Volgens de lokale politie gebeurde de feiten tussen vijf en zes uur ’s ochtends. Hoe groot de buit deze keer is, wordt nog onderzocht. In 2023 liep de schade op tot zo’n miljoen euro. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie sluit niet uit dat hij hulp had. Het parket is op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak verder.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Inbraak

Meest gelezen

Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende
Bus Barcafansbrand
Nieuws

Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Foto Instagram Megan Desaever

Realityster Megan Desaever tot tien maanden cel met uitstel veroordeeld voor fiscale fraude
Fiber2

"Landelijke gebieden dreigen digitale fibertrein te missen"
Drone2

Start-up uit Damme ontwikkelt software om drones beter te kunnen volgen
Pleidooien
Update

Tot zes maanden cel met uitstel gevorderd voor gasontploffing in Oostende
Rechtbank Brugge

Medewerker van Brugse school blijft in de cel voor zedenfeiten
IMG 20251105 WA0008

Nieuw onderzoek bewijst: verdwenen Testerep was een eiland, geen schiereiland
Aanmelden