Knokke-Heist plant de komende jaren heel wat investeringen. Zo wordt het casino vernieuwd en komen er nieuwe gebouwen voor de politie en de brandweer. Ook onderwijs en jeugd krijgen aandacht, met onder andere de uitbreiding van de school Het Anker en de bouw van een nieuwe jeugdsite. Verder plant de gemeente de vernieuwing van sportpark De Taeye, verschillende wegen- en rioleringswerken en een nieuw recyclagepark.

De gemeente zal ook investeren in de vernieuwing van verschillende pleinen. Zo worden het Alfred Verweeplein, Gemeenteplein, Visserhuldeplein en Heldenplein aangepakt. Het is daarbij de bedoeling dat de pleinen groener worden.