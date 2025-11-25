Knokke-Heist investeert maar liefst 308,5 miljoen euro komende zes jaar
De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft donderdagavond het meerjarenplan 2026-2031 goedgekeurd. De kustgemeente wil de komende zes jaar 308,5 miljoen euro investeren. Het bestuur zet daarbij in op projecten rond levenskwaliteit, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en dienstverlening.
Knokke-Heist plant de komende jaren heel wat investeringen. Zo wordt het casino vernieuwd en komen er nieuwe gebouwen voor de politie en de brandweer. Ook onderwijs en jeugd krijgen aandacht, met onder andere de uitbreiding van de school Het Anker en de bouw van een nieuwe jeugdsite. Verder plant de gemeente de vernieuwing van sportpark De Taeye, verschillende wegen- en rioleringswerken en een nieuw recyclagepark.
De gemeente zal ook investeren in de vernieuwing van verschillende pleinen. Zo worden het Alfred Verweeplein, Gemeenteplein, Visserhuldeplein en Heldenplein aangepakt. Het is daarbij de bedoeling dat de pleinen groener worden.
Geen aanvullende personenbelastingen
"Dit schepencollege wil bewust investeren in de toekomst van Knokke-Heist. Onze projecten zijn voelbaar in elke wijk en voor elke inwoner", zegt burgemeester Cathy Coudyser (N-VA).
"Van een nieuw casino en een modern brandweer- en politiegebouw tot de uitbreiding van school Het Anker en de aanleg van nieuwe fietsverbindingen, we investeren in mensen, veiligheid en duurzaamheid. Dankzij een sterke inkomstenbasis, kunnen we deze ambitie waarmaken vanuit een financieel gezonde basis."
Van het totale investeringsbudget wordt ongeveer 100 miljoen euro uit eigen middelen gefinancierd. Daarnaast wordt 180 miljoen euro geleend. Verder plant de gemeente inkomsten te halen uit subsidies en enkele geplande verkopen van gebouwen. Knokke-Heist houdt ook de komende zes jaar vast aan de traditie om geen aanvullende personenbelasting te heffen voor de inwoners van de gemeente.
Burgemeester Cathy Coudyser
175,5 miljoen euro schulden
Door het grote aantal grote investeringen stijgt de uitstaande schuld van de gemeente van 44,8 miljoen euro naar 175,5 miljoen euro. Volgens het gemeentebestuur blijft de autofinancieringsmarge - het verschil tussen de gewone inkomsten en de uitgaven nadat de leningen werden afbetaald - wel positief.
"In Knokke-Heist is die marge al jarenlang positief, en dat blijft zo in de volledige beleidsperiode. Dat betekent dat de gemeente genoeg eigen geld heeft om te blijven investeren zonder extra schulden te maken", staat er te lezen in het meerjarenplan.