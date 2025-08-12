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KMI waar­schuwt voor hit­te met code oran­je, maar bij ons blijft het geel

Zweet hitte

Het KMI schaalt de hittewaarschuwing voor morgen op naar code oranje. Enkel in West-Vlaanderen en voor de kuststreek blijft code geel gelden.

Vandaag geldt al code geel voor alle provincies. Enkel aan de kuststreek blijft code groen van kracht.

Morgen worden temperaturen rond 35 graden Celsius voorspeld. Daarom geldt dan voor zowat heel het land code oranje. Voor West-Vlaanderen en de kust blijft het bij code geel.

Ook de dagen nadien blijft het warm. Overal blijft dan code geel van kracht, behalve aan de kust. Daar geldt dan code groen. De weerwaarschuwing geldt tot en met maandag.

Onweer

Voorts geldt vanaf donderdagavond 19.00 uur tot en met vrijdagochtend 4.00 uur ook code geel voor onweer voor het hele grondgebied. Er kan meer dan 30 liter per vierkante meter vallen en er is ook kans op rukwinden tot 90 kilometer per uur en hagel.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.


Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Belga
Hitte

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