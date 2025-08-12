Vandaag geldt al code geel voor alle provincies. Enkel aan de kuststreek blijft code groen van kracht.

Morgen worden temperaturen rond 35 graden Celsius voorspeld. Daarom geldt dan voor zowat heel het land code oranje. Voor West-Vlaanderen en de kust blijft het bij code geel.

Ook de dagen nadien blijft het warm. Overal blijft dan code geel van kracht, behalve aan de kust. Daar geldt dan code groen. De weerwaarschuwing geldt tot en met maandag.

Onweer

Voorts geldt vanaf donderdagavond 19.00 uur tot en met vrijdagochtend 4.00 uur ook code geel voor onweer voor het hele grondgebied. Er kan meer dan 30 liter per vierkante meter vallen en er is ook kans op rukwinden tot 90 kilometer per uur en hagel.