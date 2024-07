Er waren in Bredene vorige maand verschillende winkeldiefstallen in een parfumerie. Daarbij was voor meer dan 1.200 euro aan parfum gestolen. Het is dat onderzoek dat tot de arrestatie van de verdachten heeft geleid.



Vorig weekend zijn in Mechelen ook al winkeldieven opgepakt voor diefstal van onder meer parfum, ook in winkels in West-Vlaanderen