De twee twintigers reden in Mechelen rond in een geseinde auto, en liepen zo in de kijker van de politie. Die pakte hen op voor verhoor.

Uit onderzoek blijkt nu dat de mannen uit Brussel in aanmerking komen voor zeker acht winkeldiefstallen. In West-Vlaanderen sloegen ze toe in parfumzaken in Nieuwpoort, De Panne, Brugge en Roeselare.