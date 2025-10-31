De vzw Waterland ontvangt de prijs op voordracht van Stad Genk – de vorige winnaar – voor haar inspanningen voor proper en toegankelijk water.

In Brugge werkt Waterland vzw intensief samen met de stad aan projecten in de Magdalenawijk en rond de Brugse reien. Zo onderzoeken ze hoe ze het water kunnen zuiveren, om onder meer het probleem van blauwalgen aan te pakken. De testfase is sinds deze zomer bezig.

