Kli­maat­in­no­va­tief bedrijf mag boom plan­ten in Brug­ge als belo­ning voor werk

Wisselboom

Het bedrijf Waterland vzw ontvangt de tweede Wisselboom. Dat is een prijs voor organisaties die zich inspirerend inzetten voor een klimaatbestendige leefomgeving. De vzw koos ervoor om de boom aan te planten in Brugge, waar het ook al werkt aan innovatieve projecten.

De vzw Waterland ontvangt de prijs op voordracht van Stad Genk – de vorige winnaar – voor haar inspanningen voor proper en toegankelijk water.

In Brugge werkt Waterland vzw intensief samen met de stad aan projecten in de Magdalenawijk en rond de Brugse reien. Zo onderzoeken ze hoe ze het water kunnen zuiveren, om onder meer het probleem van blauwalgen aan te pakken. De testfase is sinds deze zomer bezig.

