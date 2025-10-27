Klimaatactivist Wouter Mouton moet al 20.000 euro betalen om krijt te laten wegspoelen: “pure intimidatie”
Activist Wouter Mouton is een inzamelactie gestart, om de facturen van de stad Brugge te betalen. Die krijgt hij voor zijn krijt-acties. Sinds afgelopen zomer komen elke zondag mensen samen op de Burg in Brugge. Ze dragen een vlag of spandoek, en sommigen tekenen met stoepkrijt hartjes, anderen schrijven er boodschappen als “Free Palestine”, “Ceasefire now” en “Stop de oorlog in Gaza” mee.
De stad Brugge stuurt na elke actie een brandweerteam om het krijt weg te spuiten, en stuurt de facturen daarvoor naar Mouton. Die noemt dat "intimidatie en buitensporige repressie."
"Er is geen wet die het gebruik van krijt op een openbare plek verbiedt," schrijft Mouton op Facebook. "Niet in Brugge, niet op een plek met een gezonde gemeenteraad. Onze burgemeester verbiedt het wel. Dus na een paar vreedzame protesten voor Palestina kreeg ik rekeningen die opliepen tot wel € 20.000."
Mouton stopt voorlopig -op aanraden van zijn advocaat- met die krijtacties. Hij is wel een inzamelactie gestart om de facturen te betalen.