"Er is geen wet die het gebruik van krijt op een openbare plek verbiedt," schrijft Mouton op Facebook. "Niet in Brugge, niet op een plek met een gezonde gemeenteraad. Onze burgemeester verbiedt het wel. Dus na een paar vreedzame protesten voor Palestina kreeg ik rekeningen die opliepen tot wel € 20.000."

Mouton stopt voorlopig -op aanraden van zijn advocaat- met die krijtacties. Hij is wel een inzamelactie gestart om de facturen te betalen.