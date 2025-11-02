Ook ouders reageren enthousiast. Evy Gobeyn, mama van Alixe, vindt het een waardevolle ervaring: “Ik vind het een super initiatief dat kinderen van jongs af aan leren zorgen voor iemand anders. Ze leren hier reanimeren, kennismaken met de ambulance en vooral: niet bang zijn als het ooit echt nodig is.”

Het initiatief is ook een interessante ervaring voor geneeskundestudenten. “Binnen onze bachelor opleiding zien we nog niets rond pediatrie of neonatologie. Dit project doen we volledig op eigen initiatief en dat is enorm leerrijk”, aldus geneeskundestudent Bavo Declave.

Voor wie het vandaag miste, krijgt volgend voorjaar een nieuwe kans. Het Teddy Bear Hospital opent dan opnieuw de deuren op de KULAK-campus in Kortrijk.