De illustratie van Verplancke siert op de cover van 8 december en toont een eenzame Amerikaanse president Donald Trump bij een gigantische kerstboom opgesteld in een enorme, gouden zaal. In zijn tekening wilde hij laten zien hoe goud zijn glans verliest in het zachte licht van kerstlampjes.

De 61-jarige Verplancke is afkomstig uit Zwevegem en bouwde de voorbije jaren een indrukwekkende internationale carrière uit. Zijn werk verscheen al in tal van buitenlandse media en werd bekroond met meerdere internationale prijzen.