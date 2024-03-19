8°C
Aanmelden
Nieuws

Klaas Ver­plan­c­ke tekent opnieuw cover voor The New Yorker

Whats App Image 2025 12 20 at 17 08 14 1

Illustrator Klaas Verplancke heeft opnieuw een cover mogen tekenen voor het prestigieuze Amerikaanse magazine The New Yorker. Voor de West-Vlaming is het al de derde keer dat hij daarin slaagt.

De illustratie van Verplancke siert op de cover van 8 december en toont een eenzame Amerikaanse president Donald Trump bij een gigantische kerstboom opgesteld in een enorme, gouden zaal. In zijn tekening wilde hij laten zien hoe goud zijn glans verliest in het zachte licht van kerstlampjes.

De 61-jarige Verplancke is afkomstig uit Zwevegem en bouwde de voorbije jaren een indrukwekkende internationale carrière uit. Zijn werk verscheen al in tal van buitenlandse media en werd bekroond met meerdere internationale prijzen.

Anneleen Vandamme
Klaas Verplancke

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

The new yorker Klaas Verplancke

"Het is eindelijk gebeurd!": Klaas Verplancke tekent nieuwe cover The New Yorker
Aanmelden