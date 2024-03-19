Klaas Verplancke tekent opnieuw cover voor The New Yorker
Illustrator Klaas Verplancke heeft opnieuw een cover mogen tekenen voor het prestigieuze Amerikaanse magazine The New Yorker. Voor de West-Vlaming is het al de derde keer dat hij daarin slaagt.
De illustratie van Verplancke siert op de cover van 8 december en toont een eenzame Amerikaanse president Donald Trump bij een gigantische kerstboom opgesteld in een enorme, gouden zaal. In zijn tekening wilde hij laten zien hoe goud zijn glans verliest in het zachte licht van kerstlampjes.
De 61-jarige Verplancke is afkomstig uit Zwevegem en bouwde de voorbije jaren een indrukwekkende internationale carrière uit. Zijn werk verscheen al in tal van buitenlandse media en werd bekroond met meerdere internationale prijzen.
Anneleen Vandamme