Klaas Verplancke is een gevierd illustrator, onder andere van kinderboeken. Dat de Zwevegemnaar de cover van The New Yorker mocht tekenen is behoorlijk uitzonderlijk voor een Belg. Hij is nog maar de vierde landgenoot, en hij treedt daarmee ook in de voetsporen van de onlangs overleden Bruggeling Benoit Van Innis.

"Ik ben er enorm verheugd om en ik kan er niet meer vereerd door zijn," reageert Verplancke op Instagram.