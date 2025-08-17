Afgelopen zaterdag slaagden drie twintigers erin met een kite het Kanaal over te steken. De jongeren wilden op die manier geld inzamelen voor een waterzuiveringsproject in Madagaskar. De tocht, die hen van Zeebrugge tot in Ramsgate (Verenigd Koninkrijk) bracht, duurde 4 uur en 45 minuten.

Maar de FOD Mobiliteit was met verstomming geslagen bij het vernemen van het nieuws. De bevoegde autoriteiten, in dit geval de FOD Volksgezondheid, de Scheepvaartpolitie, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf, hadden geen vergunning verleend voor de overtocht. Dat maakte de actie bijzonder riskant.