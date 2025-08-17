Team Offshore, de groep jongeren die afgelopen weekend het Kanaal al kitesurfend heeft overgestoken voor het goede doel, zegt zich bewust te zijn van de risico's van de onderneming. De FOD Mobiliteit wees hen donderdag nog terecht en noemde de oversteek zonder vergunning "levensgevaarlijk".
Afgelopen zaterdag slaagden drie twintigers erin met een kite het Kanaal over te steken. De jongeren wilden op die manier geld inzamelen voor een waterzuiveringsproject in Madagaskar. De tocht, die hen van Zeebrugge tot in Ramsgate (Verenigd Koninkrijk) bracht, duurde 4 uur en 45 minuten.
Maar de FOD Mobiliteit was met verstomming geslagen bij het vernemen van het nieuws. De bevoegde autoriteiten, in dit geval de FOD Volksgezondheid, de Scheepvaartpolitie, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf, hadden geen vergunning verleend voor de overtocht. Dat maakte de actie bijzonder riskant.
'Politie kwam langs; geen incidenten gemeld'
Team Offshore zegt vrijdag in een persbericht de bezorgdheid te begrijpen. Ze benadrukken dat de actie niet bedoeld was om anderen aan te zetten dit na te doen. "Do not try this at home", klinkt het.
"De politie werd vooraf ingelicht en kwam langs voor het vertrek", zeggen de kitesurfers. "Tijdens de tocht werd geen enkele vaarrichting direct gekruist en er zijn geen meldingen of incidenten geregistreerd."
"Ons doel was om geld in te zamelen voor drinkwaterprojecten in Madagaskar, met respect voor de regelgeving en alle andere gebruikers van de Noordzee", klinkt het. "We hopen dat ook onze inspanningen om dit verantwoord aan te pakken worden erkend en we staan altijd open voor dialoog."