Bij elke herinrichting van het openbaar domein en de mobiliteit willen ze in Brugge voortaan eerst rekening houden met de belangen van kinderen. Brugge voert het in als een concreet beleidsinstrument en wil nu systematisch toetsen of verkeersingrepen goed zijn voor kinderen.

"We gaan dat doen bij werken rond openbaar domein of mobiliteit," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Ook bij het invoeren van bepaalde maatregelen, eenrichtingsverkeer of snelheidsbeperkingen. Altijd gaan we eerst denken hoe een kind dit zal ervaren, en hoe het de vernieuwing zal ervaren. Als het goed is voor een kind, zal het ook goed zijn volwassenen."