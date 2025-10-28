Foto: Pexels
Stad Brugge lanceert als eerste stad in Vlaanderen de ‘Kindtoets Verkeer’. Die moet ontwerpers en beleidsmakers helpt om bij elk verkeersproject rekening te houden met de veiligheid en leefwereld van kinderen.
Bij elke herinrichting van het openbaar domein en de mobiliteit willen ze in Brugge voortaan eerst rekening houden met de belangen van kinderen. Brugge voert het in als een concreet beleidsinstrument en wil nu systematisch toetsen of verkeersingrepen goed zijn voor kinderen.
"We gaan dat doen bij werken rond openbaar domein of mobiliteit," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Ook bij het invoeren van bepaalde maatregelen, eenrichtingsverkeer of snelheidsbeperkingen. Altijd gaan we eerst denken hoe een kind dit zal ervaren, en hoe het de vernieuwing zal ervaren. Als het goed is voor een kind, zal het ook goed zijn volwassenen."
Het is een engagement van het Brugse stadsbestuur om voortaan inspraak te geven aan kinderen bij allerlei verkeersvraagstukken in hun buurt. De administratie van de stad Brugge moet er nu mee aan de slag. Bij alle toekomstige verkeersplannen passen ze de kindtoets toe.