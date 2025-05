Het project is een initiatief van kunstenaar Ingrid Dewit uit Kortrijk. De kraanvogel is een Japans symbool voor vrede. In totaal moeten er zo'n 14.000 figuren gevouwen worden, met zoveel mogelijk mensen. In augustus komt er dan een kunstinstallatie in de kerk van Houtave, bij Zuienkerke

Kunstenaar Ingrid Dewit: "De idee is dat we voor elk kind dat omgekomen is, één kraanvogeltje vouwen. Op het moment dat ik met dat idee begon te spelen, waren er 6.000 kinderen overleden. Ondertussen is dat project natuurlijk uitgebreid omdat we jammer genoeg al aan 14.000 kinderen zitten. Maar doordat we dat een participatief project maken, is de idee dat hoe meer mensen mee vouwen, en hoe meer mensen zich scharen achter de idee dat die oorlog moet stoppen, hoe meer dat het project geslaagd is."