6°C
Aanmelden
Nieuws
Oostkamp

Bank­Con­tact: zit­bank brengt jong en oud samen, Een­zaam­heid doorbreken”

Bankcontact2

Leerlingen van een basisschool in Ruddervoorde zijn met een toch wel opvallende vraag naar een woonzorgcentrum getrokken: "We hebben een bank en tijd, mogen we er even bij komen zitten?" En zo kreeg je boeiende gesprekken voor jong en oud. Het initiatief wil vooral de eenzaamheid bij bepaalde bewoners doorbreken.

Het concept heet BankContact en komt van Dieter Missiaen. Hij begon er zelf mee in corona in open lucht, in Oostende. Hij zette zo maar een bank neer en luisterde naar de verhalen van mensen, die op de bank kwamen zitten. Hij verzamelde zo verhalen, soms schrijnend. Zo is BankContact ontstaan.  Nu wil hij vooral in WZC's rondgaan. "Met jongeren, dus kinderen vanaf het zesde leerjaar tot en met eind middelbaar. We willen met hen naar woonzorgcentra trekken en de tijd geven om naar mensen te luisteren."

Bankcontact
Bankcontact2
Bankcontact3
Bankcontact4

Vandaag bezoekt BankContact een WZC in Damme, en de komende maanden nog een 20-tal andere woonzorgcentra, onder meer in Ieper, Langemark-Poelkapelle en Kortrijk.

Meer info vind je hier.

Wout Bernaert
WZC

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ardooie3

Hevig protest voor en tijdens infomarkt Ventilus in Ardooie
Inbreker

Politie waarschuwt voor stijgende inbraken: extra patrouilles in De Haan
Blaadjes Kortrijk 1

Kortrijk geeft 250 ton bladeren tweede leven bij lokale landbouwer
Van Bossuyt

Regering legt opstapelen leeflonen aan banden
Cafe hand 1

Wellicht warmste café van West-Vlaanderen: hier schud je iedereen de hand als je binnenkomt
Vuilniszak3
Update

"Meer sluikstorten & chaos": Brugse oppositie hekelt nieuw afvalplan
Aanmelden