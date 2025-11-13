Leerlingen van een basisschool in Ruddervoorde zijn met een toch wel opvallende vraag naar een woonzorgcentrum getrokken: "We hebben een bank en tijd, mogen we er even bij komen zitten?" En zo kreeg je boeiende gesprekken voor jong en oud. Het initiatief wil vooral de eenzaamheid bij bepaalde bewoners doorbreken.
Het concept heet BankContact en komt van Dieter Missiaen. Hij begon er zelf mee in corona in open lucht, in Oostende. Hij zette zo maar een bank neer en luisterde naar de verhalen van mensen, die op de bank kwamen zitten. Hij verzamelde zo verhalen, soms schrijnend. Zo is BankContact ontstaan. Nu wil hij vooral in WZC's rondgaan. "Met jongeren, dus kinderen vanaf het zesde leerjaar tot en met eind middelbaar. We willen met hen naar woonzorgcentra trekken en de tijd geven om naar mensen te luisteren."
Vandaag bezoekt BankContact een WZC in Damme, en de komende maanden nog een 20-tal andere woonzorgcentra, onder meer in Ieper, Langemark-Poelkapelle en Kortrijk.
