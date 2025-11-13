Het concept heet BankContact en komt van Dieter Missiaen. Hij begon er zelf mee in corona in open lucht, in Oostende. Hij zette zo maar een bank neer en luisterde naar de verhalen van mensen, die op de bank kwamen zitten. Hij verzamelde zo verhalen, soms schrijnend. Zo is BankContact ontstaan. Nu wil hij vooral in WZC's rondgaan. "Met jongeren, dus kinderen vanaf het zesde leerjaar tot en met eind middelbaar. We willen met hen naar woonzorgcentra trekken en de tijd geven om naar mensen te luisteren."