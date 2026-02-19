17°C
Kin­de­ren speu­ren met metaal­de­tec­tor naar oor­logs­vond­sten in Beauvoorde

In Beauvoorde zoeken kinderen vandaag naar vondsten met een metaaldetector. Ze kregen eerst een initiatieles over hoe je met zo'n detector moet werken. Daarna mochten ze ook echt het veld op.

De vzw Metaalstrijd wil het speuren met een metaaldetector promoten. Zeker in de Westhoek zit nog veel van onze geschiedenis in de grond. Maar let op: je mag niet zomaar met een metaaldetector op stap. Amine Beldjoudi, vzw Metaalstrijd: “Minderjarigen kunnen normaal gezien niet aan de slag met de metaaldetector voor een archeologische opgraving zoals hier. Ze moeten altijd begeleid zijn door volwassenen en die volwassenen moeten bovendien een erkenning hebben. De instapdrempel is wel heel laag. Je vraagt gewoon een erkenning aan bij Onroerend Erfgoed. Als je geen strafblad hebt, kun je snel aan de slag. Je kunt wel een kind meenemen en begeleiden, maar jij bent verantwoordelijk voor de vondsten zelf.”

De kinderen vonden vanmorgen vooral veel afval, maar toch ook enkele kogels en een knoop van een soldatenuniform.

Beauvoorde

