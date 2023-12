In 2024 is het 75 jaar geleden dat schilder James Ensor stierf. Daarom begint deze week in de badstad het Ensorjaar waarin het grote publiek op meerdere plekken meer te weten kan komen over de artiest. Het koningspaar bewonderde vrijdag de nieuwe Ensor-tentoonstelling in Mu.Zee. Dit weekend stelde Fort Napoleon het werk van het Oostendse icoon open voor de jongste bezoekers.