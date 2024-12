De kinderen leren dan wel snel, maar het probleem is dat ze na enkele weken alweer de school moeten verlaten. Sofie Maes, directeur VBS De Libel Leisele: “Zes tot acht weken is een heel korte periode om daarmee het resultaat te behalen dat we beogen. De kinderen stromen uit na die korte periode. Dan krijgen we nieuwe kinderen en herbeginnen we met een nieuwe groep. Dat vraagt heel veel van het leerkrachtenteam.”