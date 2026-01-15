Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Kin­de­ren bren­gen ode aan Roger Raveel, er loopt ook een tentoonstelling

Optocht

In het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort was er vanmiddag een bijzondere optocht. Kinderen brachten er een ode aan schilder Roger Raveel.

Leerlingen van de Westhoekacademie stapten er in een optocht met werken die ze zelf maakten geïnspireerd op kunstenaar Roger Raveel. Raveel maakte zelf ook schilderijen en tekeningen van een fictieve optocht van kunstenaars met een aan een stok bevestigd schilderij.

Tentoonstelling

In Westfront loopt ook nog een tentoonstelling van Roger Raveel: 'De Zin van Onzin'. Zijn kleurrijke werken met vaak alledaagse voorwerpen spreken tot de verbeelding. Al 21.000 mensen gingen naar de expo kijken. Het was voor Westfront trouwens een goed jaar: er kwamen vorig jaar 30.000 bezoekers langs, alleen het eerste werkingsjaar was nóg beter.

Niet in hokje

Het kleurrijke werk van schilder Roger Raveel valt niet in een hokje te stoppen. Hij is geboren in Machelen-aan-de-Leie in 1921 en er ook gestorven in 2013. Mieke Dobbels, Curator bezoekerscentrum Westfront: “Hij vindt het niet nodig om naar New York te verhuizen om daar naam te maken. Daarom is hij de schilder van het alledaagse geworden. Ik denk dat dat ook één van de redenen is waarom hij zoveel mensen aanspreekt. Hij neem kleine stukje uit het dagelijkse leven waarin wij ons allemaal herkennen en maakt die dan veel groter.”

“Hij vindt het niet nodig om naar New York te verhuizen om daar naam te maken. Daarom is hij de schilder van het alledaagse geworden."

Mieke Dobbels

Spiegels, een wit vierkant, gestreepte mannetjes. Allemaal elementen die vaak terugkomen in zijn werk. Er is ook een link met de vaste collectie in Westfront over de onderwaterzetting tijdens de Eerste Wereldoorlog. “Roger Raveel heeft heel veel werken gemaakt waarbij onzin een grote rol speelt. We merken dat we in moeilijke tijden en tijden van oorlog, of tijden een pandemie, heel veel nood hebben aan onzin om het in perspectief te kunnen plaatsen.”

De expo De Zin van Onzin loopt nog tot 22 februari.

Raveel1
Raveel2
Raveel3
Raveel4
Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Westfront

