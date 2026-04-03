Een jong gezin uit Poperinge met een baby van 4,5 maanden beleefde donderdag een angstaanjagend moment toen er plots een slang in de rolluikbak bleek te zitten, vlak boven de kinderstoel van hun kindje. De brandweer moest het rolluik demonteren om het dier te bevrijden. Al snel werd duidelijk waar de slang vandaan kwam. "Mijn man was serieus geschrokken", klonk het. "Hoe lang het dier daar zat, weten we ook niet."

De brandweer van zone Westhoek kreeg donderdag een wel heel bijzondere oproep. Bij een jong gezin uit Poperinge zat een slang verstopt in de rolluikbak. "Mijn man kwam opeens zeggen dat hij bij het optrekken van het rolluik de staart van een slang zag hangen", klonk het bij de vrouw van het gezin. "Hij was serieus geschrokken. De staart was zo'n 40 centimeter lang. We konden het bijna niet geloven."

De staart was binnen zichtbaar en de kop piepte langs de buitenkant van het huis. De rest van de slang bleek opgerold te zitten. Het gezin was in paniek, omdat ze een baby van 4,5 maanden hebben. "De slang kwam piepen vlak boven de kinderstoel. We wisten niet of het dier giftig was, dus belden we voor de zekerheid de brandweer van zone Westhoek. Ook voor hen was het een bijzondere oproep."

Niet giftig

De brandweer ging meteen aan de slag. "Zij hebben het volledige frame rond het rolluik losgemaakt, dan kwam de hele slang tevoorschijn. Het dier was gelukkig niet giftig of gevaarlijk. Ze denken dat de slang via de buitengevel naar boven sloop en zo in de rolluikbak schuilde."

"We wisten niet of het dier giftig was."

Vrouw van het jong gezin

Het dier was gewond geraakt, omdat hij een drietal keer tussen het lint van het rolluik terechtgekomen was. "Gisterenavond ging het rolluik inderdaad al wat stroever naar beneden, maar we hadden nooit gedacht dat er effectief iets in zat. Hoe lang het dier daar zat, weten we ook niet."

Baasje

Uiteindelijk werd de slang naar het opvangcentrum van SOS Reptiel in de gemeente Ichtegem vervoerd. Toen werd het ook meteen duidelijk waar het vandaan kwam: de slang was een tijdje geleden ontsnapt bij zijn baasje uit de omgeving.

De redactie

