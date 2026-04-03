De brandweer van zone Westhoek kreeg donderdag een wel heel bijzondere oproep. Bij een jong gezin uit Poperinge zat een slang verstopt in de rolluikbak. "Mijn man kwam opeens zeggen dat hij bij het optrekken van het rolluik de staart van een slang zag hangen", klonk het bij de vrouw van het gezin. "Hij was serieus geschrokken. De staart was zo'n 40 centimeter lang. We konden het bijna niet geloven."

De staart was binnen zichtbaar en de kop piepte langs de buitenkant van het huis. De rest van de slang bleek opgerold te zitten. Het gezin was in paniek, omdat ze een baby van 4,5 maanden hebben. "De slang kwam piepen vlak boven de kinderstoel. We wisten niet of het dier giftig was, dus belden we voor de zekerheid de brandweer van zone Westhoek. Ook voor hen was het een bijzondere oproep."

Niet giftig

De brandweer ging meteen aan de slag. "Zij hebben het volledige frame rond het rolluik losgemaakt, dan kwam de hele slang tevoorschijn. Het dier was gelukkig niet giftig of gevaarlijk. Ze denken dat de slang via de buitengevel naar boven sloop en zo in de rolluikbak schuilde."

