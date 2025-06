Volgens Paul Maertens, projectleider van het slechtvalkenproject van de Mergus Vogelwerkgroep, bleken de gevolgen van het ongeluk mee te vallen: "Bij het vertraagd bekijken van de beelden zagen we dat het kuiken bij zijn val onmiddellijk de vleugels spreidde en zo in een soort glijvlucht op een dak in de omgeving belandde”, zegt Maertens. De reactie van de moeder was cruciaal. “Wat ons geruststelde, was haar onmiddellijke instinct: ze sprong het kuiken achterna, vond het terug en zal het daar blijven voeden. Vanuit de O.-L.-Vrouwekerk houdt ze het jong verder goed in de gaten.”