Niki Peeters, Projectontwikkelaar CAAAP: “We merken dat er 'lovers' en 'haters' zijn. En dat is altijd zo bij iets als dit. De toren van Heist is een gestapelde stad. Je vindt in de stad allerlei texturen, vormen, kleuren en dat hebben zij in één toren gestoken. Vandaar de verschillende vormen. Je ziet de ribbeltjes, de uitstekende betonstructuren. En de echte huisjes die er ook in voorkomen. En dat is ongezien in een appartementsgebouw.”

Stadsdiensten

De onderste drie verdiepingen van het gebouw worden ingenomen door stadsdiensten. “Eigenlijk zijn we nu in volle afwerking van de burelen. En eigenlijk hebben ze het ontwerp van buiten maximaal doorgetrokken naar binnen door de kleuren te laten terugkomen.”

Mooi zicht

En, vlakbij de zee, heb je natuurlijk een fantastisch uitzicht. Er zijn bijna 100 appartementen in totaal, 70 procent is al verkocht. De prijzen variëren nogal. “Vermits we met een hele mix van soorten appartementen zitten, ook van grootte, hebben we een hele grote ‘prijsvork’. Vanaf 395.000 euro en het grootste appartement gaat naar 1,3 miljoen.”

