Kijk binnen in het meest opvallende appartementsgebouw aan de kust
We kregen vandaag een rondleiding in het meest opvallende appartementsgebouw aan de kust: Hoost in Heist. Als je in de buurt bent, kun je er onmogelijk naast kijken. Niet alleen door de kleuren, maar zeker ook door de bijzondere architectuur. De bouw is zo goed als klaar. De eerste bewoners zijn er al ingetrokken.
Niki Peeters, Projectontwikkelaar CAAAP: “We merken dat er 'lovers' en 'haters' zijn. En dat is altijd zo bij iets als dit. De toren van Heist is een gestapelde stad. Je vindt in de stad allerlei texturen, vormen, kleuren en dat hebben zij in één toren gestoken. Vandaar de verschillende vormen. Je ziet de ribbeltjes, de uitstekende betonstructuren. En de echte huisjes die er ook in voorkomen. En dat is ongezien in een appartementsgebouw.”
Stadsdiensten
De onderste drie verdiepingen van het gebouw worden ingenomen door stadsdiensten. “Eigenlijk zijn we nu in volle afwerking van de burelen. En eigenlijk hebben ze het ontwerp van buiten maximaal doorgetrokken naar binnen door de kleuren te laten terugkomen.”
Mooi zicht
En, vlakbij de zee, heb je natuurlijk een fantastisch uitzicht. Er zijn bijna 100 appartementen in totaal, 70 procent is al verkocht. De prijzen variëren nogal. “Vermits we met een hele mix van soorten appartementen zitten, ook van grootte, hebben we een hele grote ‘prijsvork’. Vanaf 395.000 euro en het grootste appartement gaat naar 1,3 miljoen.”
Schade
De bouw van Hoost is niet zonder slag of stoot verlopen. Enkele huizen in de buurt liepen schade op. “Wij zijn direct met de mensen in dialoog gegaan. Uiteraard zijn dat kwesties van verzekering en aansprakelijkheid. Dat regel je niet zomaar. Maar alle dossiers zijn afgerond, behalve één iemand die niet akkoord was. Noch met de verzekering, de expertise, en zij gaat verdere stappen zetten. Maar voor de rest is alles opgelost.”
Intussen zijn de werken rond het gebouw nog volop bezig. Nog een maand of drie en dan moet alles helemaal klaar zijn.