De opdracht is nog niet definitief toegewezen, zegt Jean-Luc Crucke, federaal minister van mobiliteit: “Er is geen enkele firma definitief gekozen en de definitieve gunningsbeslissing zal het voorwerp moeten uitmaken van een nieuwe beraadslaging door de raad van bestuur. Deze onderhandelingen zullen ook discussies kunnen omvatten over de mogelijkheid om banen te creëren in België als onderdeel van het betreffende contract.”

De volksvertegenwoordigers wijzen erop dat Alstom goed is voor 800 directe en indirecte banen in de Brugse regio. Maaike De Vreese, federaal volksvertegenwoordiger (N-VA): CAF heeft op dit moment geen ateliers in België, valt dan ook niet te vrezen dat dit voor problemen zal zorgen met de oplevering, de in gebruik name en de herstellingen?”