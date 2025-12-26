2°C
Keu­ken­brand in vijf­ster­ren­ho­tel La Réser­ve in Knok­ke: 40-tal men­sen geëvacueerd

Brandweer

In La Réserve, het vijfsterrenhotel van Marc Coucke en Bart Versluys in Knokke-Heist, is zondagavond een keukenbrand ontstaan. Dat schrijft VRT NWS. Zo'n 40 gasten en medewerkers werden naar het casino in de buurt geëvacueerd. Niemand raakte gewond. 

Zondag iets na 20 uur ontstond er een keukenbrand in het vijfsterrenhotel La Réserve in Knokke-Heist. De brandweer en politie kwamen meteen ter plaatse. De oorzaak? Een ventilatiemotor die vuur vatte. De rook sloeg tegen het vals plafond, waardoor het brandalarm meteen in werking trad.  

Een 40-tal gasten en medewerkers van het hotel werden geëvacueerd naar het casino in de buurt. Tussen 21 en 22 uur mochten de hotelgasten al terug naar hun kamer keren. In de keuken is er beperkte brand- en rookschade. Er raakte niemand gewond.  

