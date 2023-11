Door het incident is de snelweg volledig afgesloten. Iedereen moet de snelweg verlaten via de afrit Knokke-Heist. Vervolgens moeten alle bestuurders de N49 volgen tot aan de rotonde in Westkapelle. Via de calamiteitenomleiding kan het verkeer uiteindelijk via de oprit Brugge-Zeehaven de snelweg opnieuw oprijden. Wie vanuit Antwerpen richting Brugge of Zeebrugge wil, krijgt de raad om eerst de E17 en vervolgens in Gent de E40 te nemen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder precies zal aanhouden.