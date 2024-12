Een kerstmarkt voor één avond, het is wellicht de uitzondering, maar in Lauwe is dat een jaarlijkse sfeervolle beleving om naar uit te kijken. “Het bijzondere is dat iedereen hier samenkomt, op één dag. Dat is anders dan in Kortrijk, waarbij iedereen meer verspreid loopt”, zegt een bezoeker over de bijzondere insteek van het event.

De regen zorgt er dan wel voor dat mensen gaan schuilen in tentjes, maar ze zijn geen spelbreker voor de sfeer. “Want als we met het weer rekening houden, moeten we nooit iets doen in België”, zo vat een enthousiaste bezoeker het samen.

Deze kerstmarkt zorgt niet enkel voor goed humeur, ze is ook een opsteker voor de verenigingen. Op die manier krijgen ze wat extra inkomsten binnen. Dit is dan ook in de eerste plaats een sociaal evenement, waarop mensen elkaar ontmoeten of terug zien in een ongedwongen sfeer.