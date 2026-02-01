Aanmelden
Kerk in Aal­be­ke krijgt 80 zonnepanelen

Sint Corneliuskerk Aalbeke

Op de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke komen 80 zonnepanelen, in combinatie met een batterij. Zo kan de kerk bijna volledig in haar eigen energieverbruik voorzien.

De kerk kreeg eerder al een warmtepomp en is daarmee volledig fossielvrij. De zonnepanelen hebben een vermogen van bijna 35 kWp en slaan overtollige energie op in een batterij voor later gebruik.

“Als stad willen we zoveel mogelijk zelf onze energie produceren en onze CO₂-uitstoot verlagen,” zegt schepen van Energie en Klimaat Maxim Veys.

In totaal liggen er intussen meer dan 6.000 zonnepanelen op ruim twintig stadsgebouwen in Kortrijk. Die leveren samen ongeveer 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de stad.

De redactie

