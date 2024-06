Lieven Danneels, voorzitter van de raad van bestuur is alvast enthousiast: “Kathy Dewitte werd gekozen omdat we geloven in haar sterk leiderschap. Momenteel is ze ook verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle opleidingen, onderzoek en dienstverlening. Kathy Dewitte heeft ervaring met het managen en verbinden van grote teams. We zijn ervan overtuigd dat haar leiderschapsstijl zal aansluiten bij de waarden drive, connectie en innovatie die we bij hogeschool VIVES nastreven.”