Karl Vannieuwkerke (52) en zijn vriendin (37) hadden al een zoontje: Jack Odile. Vier jaar later krijgt die dus een broertje. "Soms nemen de kleinste dingen de meeste ruimte in in je hart," schrijft Vannieuwkerke op Instagram.





Het VRT-gezicht heeft ook al twee kinderen uit een eerdere relatie: Jef en Marte.