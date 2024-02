"Wat me wel opvalt, Patrick, zoveel jaar terug zou het een staatszaak geweest zijn als jullie het openingsweekend hadden gemist zoals je nu gedaan hebt", zegt Karl Vannieuwkerke." Nu wordt er hier aan tafel over gesproken omdat jij hier zit. Maar uiteindelijk staan de kranten er niet meer vol over."

"Ik kijk dan af en toe eens naar CQ Ranking (de wereldwielerranglijst) en we staan in het klassement tweede en hebben het meeste overwinningen: elf. Maar dat ontgaat het lokale publiek natuurlijk. Dat is waar", zegt Patrick Lefevere.

Karl Vannieuwkerke: "Jullie zwaartepunt van het voorjaar ligt in het tweede deel nu. Ik heb Remco horen zeggen: 'Geloven jullie dat ik op één week de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik kan winnen?' Uiteraard geloven wij dat, maar als hij dat ook gaat doen, dan is jullie voorjaar meer dan geslaagd natuurlijk."

"Anders ook. Er komt nog een Tour en wat nog allemaal", zegt Patrick Lefevere. "Ik lig daar absoluut niet wakker van nu. Niet meer? Vroeger wel? Ja, maar iedereen heeft gezegd dat het onmogelijk was om de ploeg op zo'n korte tijd om te keren naar een rondeploeg. Ik heb eigenlijk iets dat onmogelijk is, mogelijk gemaakt. Nu beginnen ze weer te zagen dat we niet meer goed rijden in het voorjaar. Je moet weten wat je wil hé."