In de nacht van 2 op 3 september 2020 brengt Abdellatif Belarbi uit De panne de 31-jarige Alban Demora uit Koksijde met messteken om het leven in zijn kapsalon in De Panne. Het is een alerte voorbijganger die door de etalage van de kapperszaak aan de Sloepenlaan een man ziet liggen in een plas bloed.

Als de politie erbij komt, zien ze ook de uitbater, die onder invloed vertelt dat hij de man messteken heeft toegediend, "uit zelfverdediging".