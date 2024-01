Ondergeschikt wil de verdediging dat het hof van assisen twee prejudiciële vragen stelt aan het Grondwettelijk Hof. "Een beklaagde die moet verschijnen voor de correctionele rechtbank of de politierechtbank kan wel een vraag tot taalwijziging indienen op de zitting ten gronde. Wij denken dat daar een ongelijkheid is, omdat een beschuldigde dat niet kan doen." Hun tweede argument noemde meester Liekendael nog schrijnender. Voor het Brusselse hof van assisen kan een taalwijziging immers voor de KI en op het eigenlijke proces. "In Vlaanderen en Wallonië kan dat niet. Wij zeggen dat dat echt een ongelijkheid is. Die ongelijke behandeling kan niet worden verantwoord."

Procureur-generaal Eva Brantegem reageerde dat het verzoek van de verdediging gewoon te laat komt. Daarbij werd benadrukt dat ondertussen heel wat kosten werden gemaakt, zoals het dagvaarden van 90 kandidaat-juryleden en 71 getuigen. Het verschil in behandeling met een correctionele rechtbank of een politierechtbank noemde de openbaar aanklager dan ook niet meer dan normaal. Ook in de verschillen met Brussel zit het OM geen probleem. "Er is een objectief criterium, want Brussel is een tweetalig taalgebied."

Het hof heeft zich rond 10 teruggetrokken om over de kwestie te beraadslagen