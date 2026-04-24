Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Kans defi­ni­tief ver­ke­ken: Blan­ken­berg­se lot­to­win­naar kwam mil­joe­nen nooit ophalen

Lotto

De winnaar van zes miljoen euro met Lotto op oudejaarsdag heeft zijn prijs niet opgeëist. Dat formulier was gevalideerd in Blankenberge, maar de winnaar is nooit komen opdagen. De Nationale Loterij gaat de zes miljoen euro nu verdelen over de startjackpot vanaf 1 juli tot het einde van het jaar verhoogd, van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro. 

Het is niet ongewoon dat winnaars hun gewonnen bedrag niet komen ophalen, al gebeurt dat vooral met kleine winsten: per jaar alles samen vier miljoen euro. Maar dat iemand een jackpot van zes miljoen niet opeist, dat is toch uitzonderlijk.

Het winnende ticket van de Extra Lotto-trekking van Nieuwjaar werd in Blankenberge gevalideerd. De Nationale Loterij herinnert spelers aan het belang om hun loten "systematisch te controleren", online of bij een fysiek verkooppunt.

Lotto
Nieuws

Wie is winnaar van 6 miljoen euro in Blankenberge? Nationale Loterij zoekt de geluksvogel

Kans verkeken

Een Blankenbergenaar had op slag miljonair kunnen zijn, maar mogelijk weet hij of zij dat niet eens. Of erger: is het formulier zoek geraakt en beseft iemand aan de kust nu ten volle welke kans hij of zij heeft gemist...

De redactie

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden