Het is niet ongewoon dat winnaars hun gewonnen bedrag niet komen ophalen, al gebeurt dat vooral met kleine winsten: per jaar alles samen vier miljoen euro. Maar dat iemand een jackpot van zes miljoen niet opeist, dat is toch uitzonderlijk.



Het winnende ticket van de Extra Lotto-trekking van Nieuwjaar werd in Blankenberge gevalideerd. De Nationale Loterij herinnert spelers aan het belang om hun loten "systematisch te controleren", online of bij een fysiek verkooppunt.