Kans definitief verkeken: Blankenbergse lottowinnaar kwam miljoenen nooit ophalen
De winnaar van zes miljoen euro met Lotto op oudejaarsdag heeft zijn prijs niet opgeëist. Dat formulier was gevalideerd in Blankenberge, maar de winnaar is nooit komen opdagen. De Nationale Loterij gaat de zes miljoen euro nu verdelen over de startjackpot vanaf 1 juli tot het einde van het jaar verhoogd, van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro.
Het is niet ongewoon dat winnaars hun gewonnen bedrag niet komen ophalen, al gebeurt dat vooral met kleine winsten: per jaar alles samen vier miljoen euro. Maar dat iemand een jackpot van zes miljoen niet opeist, dat is toch uitzonderlijk.
Het winnende ticket van de Extra Lotto-trekking van Nieuwjaar werd in Blankenberge gevalideerd. De Nationale Loterij herinnert spelers aan het belang om hun loten "systematisch te controleren", online of bij een fysiek verkooppunt.
Kans verkeken
Een Blankenbergenaar had op slag miljonair kunnen zijn, maar mogelijk weet hij of zij dat niet eens. Of erger: is het formulier zoek geraakt en beseft iemand aan de kust nu ten volle welke kans hij of zij heeft gemist...