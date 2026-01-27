6°C
Kortrijk

Kamer­lid Mat­ti Van­de­mae­le geen kan­di­daat voor­zit­ter bij Groen

Matti Vandemaele eedaflegging 2024

©Belga

Kamerlid Matti Vandemaele is geen kandidaat-partijvoorzitter bij Groen. Dat laat hij vandaag weten. De Kortrijkzaan wil deel uitmaken van de toekomst van de partij, maar "mijn plaats is op dit moment in de Kamer".

De naam van Vandemaele circuleerde de voorbije weken als mogelijke kandidaat-voorzitter van Groen. Hij viel het afgelopen anderhalf jaar in de Kamer op met forse oppositie in de commissie Binnenlandse Zaken, onder meer in dossiers als i-Police of de discriminatie in Aalter onder intussen ex-burgemeester Pieter De Crem.

Teamopstelling

Na overleg en denkwerk heeft hij beslist om niet mee te dingen naar het voorzitterschap. Hij wil deel uitmaken van de toekomst van de partij, maar wil dat vooralsnog vanuit het parlement doen, zegt hij. "Ik ga het rechtsconservatieve project van de regering-De Wever verder uitdagen."

Volgens Vandemaele moet de nieuwe partijvoorzitter werk maken van "een echte teamopstelling". "Het is mijn diepste overtuiging dat we enkel zo harten kunnen veroveren: een team met een heldere boodschap, verschillende stijlen en met focus op de grote politieke strijd", zegt hij in een Instagrampost.

28 maart

Ook federaal fractieleider bij Groen Stefaan Vanhecke past voor het voorzitterschap, liet hij maandag al weten. Vlaams Parlementslid Bogdan Vanden Berghe is zo voorlopig de enige kandidaat-voorzitter bij Groen. Op 24 kandidaten worden alle kandidaten bekendgemaakt. Op 28 maart weten we wie huidig voorzitter Bart Dhondt opvolgt.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Matti Vandemaele

