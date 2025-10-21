13°C
Brugge

Kaja Kal­las spreekt stu­den­ten van Europ­a­col­le­ge toe bij start academiejaar

In Brugge is het academiejaar van het Europacollege plechtig op gang getrokken, met een academische zitting in het Concertgebouw. Eregast dit jaar is Kaja Kallas, ex-premier van Estland en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Kaja Kallas sprak de nieuwe studenten van het Europacollege toe in het Concertgebouw. Ze wees onder meer op het belang van het internationaal recht in de strijd tegen wereldconflicten. Dit academiejaar staat de verbondenheid met Oekraïne centraal. “De wereld zal straks in jullie handen (de jongeren, red.) zijn. Neem een actief standpunt in het verdedigen van internationaal recht in het algemeen en het Internationaal Strafhof in het bijzonder.”

Victoria Amelina

Victoria Amelina is dit jaar de ambassadeur van de opleidingen. De Oekraïnse schrijfster en vrijheidsactiviste stierf twee jaar geleden bij een raketaanval in Kramatorsk. “Rusland probeert het voor te stellen als een conflict tussen de Oosterse en Westerse beschaving. Maar in feite is het een strijd tussen onmenselijkheid en menselijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat de zachte krachten zeker zullen overwinnen. De zachte krachten zullen uiteindelijk zeker winnen.

Het Europacollege in Brugge bestaat al sinds 1949. Intussen zijn er ook campussen in Polen en Albanië. Het gros van de 500 studenten, zo’n 350,  volgt een opleiding in Brugge.

Lorenzo Dejonghe

