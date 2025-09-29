Het Justitiehuis opende 25 jaar geleden voor het eerst de deuren in Ieper. Omdat het pand – een voormalig hotel – veel gebreken vertoonde, verhuisden de diensten tien jaar geleden tijdelijk naar Ter Waarde. Na twee jaar werken keren de medewerkers nu terug naar het vernieuwde gebouw.

Directeur Carine Dewulf benadrukt dat de vernieuwing broodnodig was. “Het gebouw is volledig gerenoveerd en het aantal medewerkers is intussen meer dan verdubbeld. Ons takenpakket is de afgelopen jaren fors toegenomen, van slachtofferonthaal tot begeleiding van daders.”

