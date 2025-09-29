Het Justitiehuis in Ieper is na een ingrijpende renovatie opnieuw open. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir huldigt het gebouw vanavond officieel in.
Het Justitiehuis opende 25 jaar geleden voor het eerst de deuren in Ieper. Omdat het pand – een voormalig hotel – veel gebreken vertoonde, verhuisden de diensten tien jaar geleden tijdelijk naar Ter Waarde. Na twee jaar werken keren de medewerkers nu terug naar het vernieuwde gebouw.
Directeur Carine Dewulf benadrukt dat de vernieuwing broodnodig was. “Het gebouw is volledig gerenoveerd en het aantal medewerkers is intussen meer dan verdubbeld. Ons takenpakket is de afgelopen jaren fors toegenomen, van slachtofferonthaal tot begeleiding van daders.”
Minister Zuhal Demir zei eerder al dat justitiehuizen een cruciale rol spelen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld en slachtoffers bijstaan. "De dienstverlening is essentieel om mensen te beschermen én te begeleiden.”
In West-Vlaanderen zijn er vier justitiehuizen: in Brugge, Kortrijk, Veurne en Ieper. Het vernieuwde gebouw in Ieper biedt voortaan plaats aan 20 medewerkers.