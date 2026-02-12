Wat in 2016 begon met twaalf murals, is intussen uitgegroeid tot de grootste collectie openbare street art in Europa. Curator Matthias Schoenaerts brengt voor deze jubileumeditie internationale namen samen zoals JR, Alexis Diaz en Loomit. Schoenaerts was er vanmorgen wel niet bij: hij had opnames vandaag.

Schepen van Toerisme Niko Geldhof noemt het festival “een artistiek hoogtepunt én een belangrijke troef voor Oostende als toeristische bestemming”, goed voor honderdduizenden bezoekers.

