In Oostende is de nieuwe editie voorgesteld van het streetartfestival The Crystal Ship. Dat start binnenkort. Meer dan twintig artiesten maken nieuw werk, waardoor de stad straks meer dan 100 grote muurschilderingen telt.
Wat in 2016 begon met twaalf murals, is intussen uitgegroeid tot de grootste collectie openbare street art in Europa. Curator Matthias Schoenaerts brengt voor deze jubileumeditie internationale namen samen zoals JR, Alexis Diaz en Loomit. Schoenaerts was er vanmorgen wel niet bij: hij had opnames vandaag.
Schepen van Toerisme Niko Geldhof noemt het festival “een artistiek hoogtepunt én een belangrijke troef voor Oostende als toeristische bestemming”, goed voor honderdduizenden bezoekers.
Crystal Ship Summit
Nieuw dit jaar is de tweedaagse Crystal Ship Summit in De Grote Post, met lezingen en een professionele conferentie rond street art. In Fort Napoleon opent de expo Subway Art over de oorsprong van graffiti.
Op 11 april volgt het grote openingsfeest met routes langs de kunstwerken, een Gallery Night en een Silent Disco in de Langestraat. Met ‘Thuishaven’ krijgt het festival bovendien een vaste uitvalsbasis in de stad.