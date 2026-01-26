Aanmelden
Nieuws
Oostende

Jos­se De Pauw krijgt life­ti­me achie­ve­ment award op Film­fes­ti­val Oostende

Oostende zon dijk

Acteur en theatermaker Josse De Pauw heeft zondag een lifetime achievement award gekregen tijdens het filmfestival Oostende. De Pauw mocht voor de gelegenheid een ster onthullen op de zeedijk van Oostende. De Nederlandse acteur Huub Stapel kreeg een ster op de dijk.

Josse De Pauw werd geprezen voor zijn rijkgevulde carrière in zowel de theaterwereld als in die van de film en televisie. Na een introductie van festivaldirecteur Peter Craeymeersch ontfermde regisseur Dominique Deruddere zich over het laudatio. De twee werkten samen voor onder meer 'The Chapel', 'Flying Home', 'Iedereen beroemd!' en 'Crazy Love'. Met de nodige humor beschreef Deruddere waarom De Pauw de award verdiende. Nadien onthulde hij zijn ster op de Oostendse Zeedijk. De Pauw droeg zijn ster op aan zijn 96-jarige moeder, die ook aanwezig was.

Verder kreeg ook de Nederlander Huub Stapel zondag een ster op de Oostendse walk of fame. De acteur werd vooral bekend met zijn rol als Johnnie Flodder in de film 'Flodder'. Het was burgemeester John Crombez die enkele mooie woorden had voor de acteur. Crombez wist te vertellen dat Stapel met zijn rol in 'Flodder' hem een bijnaam heeft opgeleverd. Na de film ontelbare keren gezien te hebben, noemden zijn vrienden hem op den duur 'Johnnie', naar het personage in de film. Beide sterleggingen konden op heel wat bekijks rekenen op de Oostendse zeedijk.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

