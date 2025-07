Maar daarmee is het financiële plaatje nog niet compleet. Door de problemen en de lange procedure kon Het Entrepot de zaal een tijd niet gebruiken. “Dat zorgde voor een bijkomende kost van zo’n 400.000 euro”, aldus Strubbe.

De stad onderzoekt nu of het zinvol is om nog naar het Hof van Cassatie te stappen. “Dat heeft natuurlijk ook zijn prijs. We bekijken wat onze kansen zijn en of het verantwoord is om die stap nog te zetten”, besluit Strubbe.