Jongeren vieren 23ste Dag van de Jeugdbeweging

Chirojeugd Vlaanderen, Evangelisch Jeugdverbond, FOS Open Scouting, IJD, Jeugd Rode Kruis, JNM, KLJ, KSA en Scouts en Gidsen Vlaanderen zetten hun werking in de kijker. Ze doen dat via ontbijten, springkastelen, een kampvuur op de speelplaats, een gratis vieruurtje in het park of zelfs live-optredens.