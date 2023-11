De feiten dateren van eind mei. De dader was met vijf vrienden op stap toen hij 's nachts te keer ging tegen twee jongeren van 17 die met zware verwondingen naar het ziekenhuis moesten. Later bleek dat ook een derde jongen een slag in het gezicht gekregen had. Afgelopen zondag verspreidde de politie van Oostende nog bewakingsbeelden om tot een doorbraak te komen.