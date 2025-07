Het tragisch ongeval gebeurde in Saalbach-Hinterglemm, in de buurt van Tirol. De jongeman zou tijdens een bergtocht uitgegleden zijn op een sneeuwveld en tientallen meter naar beneden zijn gestort. Zijn familie werd ongerust toen hij zo lang weg bleef. Ze verwittigden de hulpdiensten. Toen die hem vonden, was hij al overleden.