Jordy Coene werkt al zeven jaar als zelfstandig thuisverpleegkundige en bezoekt dagelijks 30 tot 45 patiënten. Om het vertrouwen in de sector terug te winnen, ontwikkelde Jordy een normenhandboek gebaseerd op de RIZIV-richtlijnen en de kwaliteitswet van 2019. Met dat handboek wil hij collega’s die volgens de normen werken een kwaliteitslabel toekennen. “We zien vooral bij de administratie foutjes gebeuren. Alles moet goed onderbouwd worden, zelfs bij toiletzorg: we geven een score van één tot vier, met een argumentatie waarom een patiënt hulp nodig heeft.”