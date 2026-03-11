Jonge thuisverpleegkundige lanceert kwaliteitslabel om vertrouwen in sector te herstellen
Het vertrouwen in thuisverpleegkundigen staat onder druk. Na de zaak rond Stefanie Sander blijft de imagoschade voor veel zelfstandige verpleegkundigen voelbaar. Een van hen, Jordy Coene uit Hulste, ontwikkelde daarom een kwaliteitslabel voor thuisverpleegkundigen om het vertrouwen in de sector terug te winnen.
Jordy Coene werkt al zeven jaar als zelfstandig thuisverpleegkundige en bezoekt dagelijks 30 tot 45 patiënten. Om het vertrouwen in de sector terug te winnen, ontwikkelde Jordy een normenhandboek gebaseerd op de RIZIV-richtlijnen en de kwaliteitswet van 2019. Met dat handboek wil hij collega’s die volgens de normen werken een kwaliteitslabel toekennen. “We zien vooral bij de administratie foutjes gebeuren. Alles moet goed onderbouwd worden, zelfs bij toiletzorg: we geven een score van één tot vier, met een argumentatie waarom een patiënt hulp nodig heeft.”
Pilootprojecten
Er lopen al vijf pilootprojecten, waaronder drie in West-Vlaanderen: Ingelmunster, Wielsbeke en Waregem. De labels zijn strikt vertrouwelijk, maar wie wil kan ze ook openbaar gebruiken om te tonen dat de werkwijze van een praktijk klopt. “Ik vergelijk mezelf een beetje met een brandalarm en het RIZIV met de brandweer. Ik signaleer problemen, het RIZIV sanctioneert.”